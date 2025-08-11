Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:52
23.600 -0,05%
Dow Jones 19:52
44.007 -0,38%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'8/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto

Composto rialzo per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,29%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.383, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.277. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.488.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
