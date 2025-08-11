Milano
17:35
41.584
-0,10%
Nasdaq
19:56
23.596
-0,07%
Dow Jones
19:56
44.010
-0,37%
Londra
17:35
9.130
+0,37%
Francoforte
17:35
24.081
-0,34%
Lunedì 11 Agosto 2025, ore 20.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,34%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,34%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.647,55 punti
In breve
,
Finanza
11 agosto 2025 - 09.20
Shanghai conclude in progresso dello 0,34%, archiviando la sessione a 3.647,55 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,34%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,32%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,66%
Borsa: Shanghai avanza dello 0,40% alle 05:48
Altre notizie
Borsa: Shanghai avanza dello 0,50% alle 05:48
Borsa: Shanghai avanza dello 0,26% alle 05:48
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,42% alle 05:48
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,49%
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,50%
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,61%