Milano 11:57
42.964 -0,91%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:57
9.713 -0,08%
Francoforte 11:57
23.532 -1,28%

Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,65%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.914,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,65%
Shanghai conclude in progresso dello 0,65%, archiviando la sessione a 3.914,01 punti.
Condividi
```