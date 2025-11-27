Milano 26-nov
43.130 +1,01%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 26-nov
9.692 +0,85%
Francoforte 26-nov
23.726 0,00%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,49% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano a 3.883,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,49% alle 04:48
Shanghai segna un modesto +0,49% alle 04:48 e allunga timidamente il passo a 3.883,01 punti.
Condividi
```