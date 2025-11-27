Milano
26-nov
43.130
+1,01%
Nasdaq
26-nov
25.237
+0,87%
Dow Jones
26-nov
47.427
+0,67%
Londra
26-nov
9.692
+0,85%
Francoforte
26-nov
23.726
0,00%
Giovedì 27 Novembre 2025, ore 05.37
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,49% alle 04:48
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Shanghai, in progresso dello 0,49% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano a 3.883,01 punti
In breve
,
Finanza
27 novembre 2025 - 04.48
Shanghai segna un modesto +0,49% alle 04:48 e allunga timidamente il passo a 3.883,01 punti.
