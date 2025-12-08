Milano 17:35
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,54%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.924,08 punti

Finanza
Shanghai conclude in progresso dello 0,54%, archiviando la sessione a 3.924,08 punti.
