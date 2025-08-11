Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:03
23.589 -0,10%
Dow Jones 20:03
44.012 -0,37%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Francoforte: performance negativa per Lanxess

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca, che presenta una flessione dell'1,94%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,5%, rispetto a +3,09% del Germany MDAX).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25,76 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24,98. L'equilibrata forza rialzista della società che produce prodotti chimici e polimeri è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
