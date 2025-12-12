Milano 10:17
Francoforte: risultato positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Avanza la compagnia chimica tedesca, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo di Lanxess ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17,95 Euro. Supporto a 17,62. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
