Francoforte: risultato positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Avanza la compagnia chimica tedesca
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Lanxess
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17,95 Euro. Supporto a 17,62. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)