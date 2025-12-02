Francoforte: scambi in positivo per Lanxess

(Teleborsa) - Bene la compagnia chimica tedesca
, con un rialzo dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Lanxess
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 18,13 Euro, mentre i supporti sono stimati a 17,57. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 18,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)