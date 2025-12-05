Milano 10:45
43.571 +0,12%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:45
9.728 +0,18%
Francoforte 10:45
23.981 +0,41%

Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca, in guadagno del 2,46% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Lanxess subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,22 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```