Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimica tedesca
, in guadagno del 2,46% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Lanxess
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,22 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)