Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:06
23.578 -0,14%
Dow Jones 20:06
43.996 -0,41%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Londra: in calo Burberry
Ribasso composto e controllato per la maison del lusso inglese, che presenta una flessione del 3,19% sui valori precedenti.
