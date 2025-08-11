Londra: rosso per Ocado Group

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore online di prodotti alimentari
, che presenta una flessione del 2,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Ocado Group
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,05%, rispetto a +0,69% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'esame di breve periodo di Ocado Group
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,94 sterline e primo supporto individuato a 3,829. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,052.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)