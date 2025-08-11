Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:06
23.578 -0,14%
Dow Jones 20:06
43.996 -0,41%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Londra: rosso per Ocado Group

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Ocado Group
(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore online di prodotti alimentari, che presenta una flessione del 2,15%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Ocado Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,05%, rispetto a +0,69% del principale indice della Borsa di Londra).


L'esame di breve periodo di Ocado Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,94 sterline e primo supporto individuato a 3,829. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,052.

