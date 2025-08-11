Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:06
23.578 -0,14%
Dow Jones 20:06
43.996 -0,41%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Londra: rosso per SSE

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per SSE
Ribasso per il distributore inglese di elettricità e gas, che presenta una flessione dell'1,97%.
Condividi
```