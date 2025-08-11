New York: balza in avanti Electronic Arts

(Teleborsa) - Scambia in profit la società statunitense attiva nel settore dei videogiochi
, che lievita del 3,08%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Electronic Arts
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 175,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 170,1. L'equilibrata forza rialzista di Electronic Arts
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 180,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)