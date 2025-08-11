Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:09
23.581 -0,13%
Dow Jones 20:09
43.986 -0,43%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: balza in avanti Electronic Arts

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Electronic Arts
(Teleborsa) - Scambia in profit la società statunitense attiva nel settore dei videogiochi, che lievita del 3,08%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Electronic Arts più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 175,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 170,1. L'equilibrata forza rialzista di Electronic Arts è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 180,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```