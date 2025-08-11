New York: balza in avanti Eli Lilly

(Teleborsa) - Bene la società farmaceutica statunitense
, con un rialzo del 3,65%.
L'andamento di Eli Lilly
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Eli Lilly
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 631,5 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 660. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 614,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)