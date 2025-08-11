New York: positiva la giornata per Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia farmaceutica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,30%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Vertex Pharmaceuticals
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della compagnia biotecnologica americana
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 367,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 384,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 356,2.
