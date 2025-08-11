Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Vertex Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia farmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,30%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Vertex Pharmaceuticals rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico della compagnia biotecnologica americana mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 367,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 384,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 356,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
