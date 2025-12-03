Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 19:54
25.603 +0,18%
Dow Jones 19:54
47.899 +0,90%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

New York: in forte denaro Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia farmaceutica, che tratta in rialzo del 5,67%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vertex Pharmaceuticals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia biotecnologica americana rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Vertex Pharmaceuticals sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 466 USD. Possibile una discesa fino al bottom 444,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 487,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
