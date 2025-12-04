Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, sulla rimonta del Bitcoin oltre i 90.000 dollari, che aveva rivitalizzato le speculazioni relative allo scoppio di una bolla. Intanto, l'uscita di alcuni dati macroeconomici deludenti hanno rafforzato le attese per una politica più accomodante da parte della Federal Reserve. Il FOMC si riunisce la prossima settimana e si dà già per scontato un taglio del costo del denaro, ma sarà utile capire come si muoverà poi la banca centrale a inizio 2026. Il report di ADP sul mercato del lavoro è apparso molto deludente, avendo rilevato un calo di 32mila posti di lavoro, mentre la produzione industriale è in modesta crescita e quella manifatturiera praticamente ferma.
Il Dow Jones
mostra una plusvalenza dello 0,86%; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.850 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,2%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,16%). Energia
(+1,83%), finanziario
(+1,27%) e beni industriali
(+0,95%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto informatica
, che ha riportato una flessione di -0,42%.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, United Health
(+4,67%), Goldman Sachs
(+2,62%), McDonald's
(+2,32%) e Amgen
(+2,09%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Microsoft
, che ha chiuso a -2,50%.
Pensosa Travelers Company
, con un calo frazionale dell'1,47%.
Tentenna Boeing
, con un modesto ribasso dell'1,38%.
Giornata fiacca per Nvidia
, che segna un calo dell'1,03%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Microchip Technology
(+12,18%), ON Semiconductor
(+11,01%), Marvell Technology
(+7,94%) e Vertex Pharmaceuticals
(+6,94%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Netflix
, che ha archiviato la seduta a -4,93%.
Si concentrano le vendite su Trade Desk
, che soffre un calo del 3,35%.
Vendite su Paypal
, che registra un ribasso del 2,59%.
Seduta negativa per Regeneron Pharmaceuticals
, che mostra una perdita del 2,51%.