Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, sulla rimonta del Bitcoin oltre i 90.000 dollari, che aveva rivitalizzato le speculazioni relative allo scoppio di una bolla. Intanto, l'uscita di alcuni dati macroeconomici deludenti hanno rafforzato le attese per una politica più accomodante da parte della Federal Reserve. Il FOMC si riunisce la prossima settimana e si dà già per scontato un taglio del costo del denaro, ma sarà utile capire come si muoverà poi la banca centrale a inizio 2026. Il report di ADP sul mercato del lavoro è apparso molto deludente, avendo rilevato un calo di 32mila posti di lavoro, mentre la produzione industriale è in modesta crescita e quella manifatturiera praticamente ferma.Ilmostra una plusvalenza dello 0,86%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.850 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,2%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(+0,16%).(+1,83%),(+1,27%) e(+0,95%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,42%.Al top tra i(+4,67%),(+2,62%),(+2,32%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,50%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,47%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,38%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,03%.(+12,18%),(+11,01%),(+7,94%) e(+6,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,93%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,35%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,51%.