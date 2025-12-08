Milano 8-dic
43.433 0,00%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 8-dic
9.645 -0,23%
Francoforte 8-dic
24.046 +0,07%

New York: in calo Vertex Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia farmaceutica, che tratta con una perdita del 2,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Vertex Pharmaceuticals rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 452,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 435,5. L'equilibrata forza rialzista della compagnia biotecnologica americana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 470,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
