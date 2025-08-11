Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:12
23.584 -0,11%
Dow Jones 20:12
43.982 -0,44%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per Celanese
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che passa di mano in perdita del 4,16%.

Lo scenario su base settimanale di Celanese rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Celanese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 44,95 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 48,03. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
