Parigi: calo per Teleperformance

(Teleborsa) - Pressione su il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che tratta con una perdita del 2,28%.
La tendenza ad una settimana di Teleperformance
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Teleperformance
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 69,83 Euro. Supporto visto a quota 68,07. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 71,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)