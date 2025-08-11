Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:15
23.592 -0,08%
Dow Jones 20:15
43.990 -0,42%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Parigi: calo per Teleperformance

Migliori e peggiori
Parigi: calo per Teleperformance
(Teleborsa) - Pressione su il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che tratta con una perdita del 2,28%.

La tendenza ad una settimana di Teleperformance è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Teleperformance resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 69,83 Euro. Supporto visto a quota 68,07. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 71,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```