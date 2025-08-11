Piazza Affari: andamento negativo per Sanlorenzo

ilproduttore di yacht e superyacht

(Teleborsa) - Composto ribasso per, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,17 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)