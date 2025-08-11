Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:16
23.594 -0,07%
Dow Jones 20:16
43.994 -0,41%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Piazza Affari: andamento negativo per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Composto ribasso per ilproduttore di yacht e superyacht, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Sanlorenzo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Sanlorenzo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 30,17 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 29,27. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 31,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
