Milano 12:47
43.592 +0,29%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 12:47
9.673 +0,18%
Francoforte 12:47
24.150 +0,08%

Piazza Affari: andamento negativo per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: andamento negativo per Avio
Ribasso composto e controllato per l'azienda aerospaziale italiana, che presenta una flessione del 2,54% sui valori precedenti.
Condividi
```