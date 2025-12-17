Milano
15:53
44.255
+0,60%
Nasdaq
15:53
25.059
-0,30%
Dow Jones
15:53
48.304
+0,39%
Londra
15:53
9.840
+1,60%
Francoforte
15:52
24.087
+0,04%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 16.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento negativo per Sesa
Piazza Affari: andamento negativo per Sesa
Migliori e peggiori
,
In breve
17 dicembre 2025 - 12.30
Rosso per la
società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che sta segnando un calo del 2,01%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per Sesa
Piazza Affari: scambi al rialzo per Sesa
Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sesa
Titoli e Indici
Sesa
-0,47%
Altre notizie
Sesa, buyback di 20.500 azioni
Sesa, riepilogo sul buyback
Sesa, acquistate 19.200 azioni proprie
Sesa, buyback per oltre 1,5 milioni di euro
Piazza Affari: andamento negativo per GVS
Piazza Affari: andamento negativo per Avio
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto