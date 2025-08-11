Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:17
23.591 -0,08%
Dow Jones 20:17
43.998 -0,40%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Piazza Affari: andamento rialzista per Unipol

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo finanziario a assicurativo italiano, con una variazione percentuale dell'1,99%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Unipol rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,78 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17,48. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
