Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:19
23.585 -0,11%
Dow Jones 20:19
43.984 -0,43%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Piazza Affari: movimento negativo per WIIT

Ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che presenta una flessione del 2,34%.
