WIIT, rilevate 79.500 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dall'8 al 12 dicembre 2025, complessivamente 79.500 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 19,5445 euro per azione, per un controvalore pari a 1.558.447,64 euro.

Dall’inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 647.180 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 12.334.757,98 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.675.273 azioni proprie, pari a circa il 9,55% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, discreta la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che si attesta a 19,52 euro, in lieve aumento dello 0,31%.

