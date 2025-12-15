WIIT, rilevate 79.500 azioni proprie

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dall'8 al 12 dicembre 2025, complessivamente 79.500 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 19,5445 euro per azione, per un controvalore pari a 1.558.447,64 euro.
Dall’inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 647.180 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 12.334.757,98 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.675.273 azioni proprie, pari a circa il 9,55% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, discreta la performance del fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che si attesta a 19,52 euro, in lieve aumento dello 0,31%.