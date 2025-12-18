Piazza Affari: scambi negativi per WIIT

fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico

FTSE Italia Mid Cap

WIIT

WIIT

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita dell'1,82%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,23. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)