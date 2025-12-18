Milano 13:57
44.250 +0,34%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 13:57
9.774 -0,01%
Francoforte 13:57
24.013 +0,22%

Piazza Affari: scambi negativi per WIIT

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per WIIT
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che tratta con una perdita dell'1,82%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di WIIT subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Allo stato attuale lo scenario di breve di WIIT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,73 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,23. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```