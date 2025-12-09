WIIT, buyback per oltre 2 milioni di euro

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dall'1 al 5 dicembre 2025, complessivamente 106.500 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 19,3476 euro per azione, per un controvalore pari a 2.062.278,94 euro
.
Dall’inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 567.680 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 10.776.310,34 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.595.773 azioni proprie, pari a circa il 9,26% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, WIIT
amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 19,62 euro.