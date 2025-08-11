Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:19
23.585 -0,11%
Dow Jones 20:19
43.984 -0,43%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Piazza Affari: performance negativa per Webuild

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Webuild
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che presenta una flessione del 2,62%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Webuild più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Webuild è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,161 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,059. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,263.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
