Piazza Affari: performance negativa per Webuild

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che presenta una flessione del 2,62%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Webuild
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Webuild
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,161 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,059. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,263.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)