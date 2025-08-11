Prysmian scende in Borsa nonostante aumento target price di analisti

(Teleborsa) - Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, scende a Piazza Affari nella seduta odierna, nonostante giudizi positivi da parte degli analisti
. In particolare, Bernstein ha alzato il target price a 80 euro per azione dai precedenti 70 euro, mentre Morgan Stanley
ha incrementato il target price a 65 euro per azione dai precedenti 60 euro.
Peggiora la performance di Prysmian
, con un ribasso dell'1,41%, portandosi a 72,88 euro
. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 72,35 e successiva a quota 71,83. Resistenza a 73,85.