Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:20
23.582 -0,12%
Dow Jones 20:20
43.982 -0,44%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Si muove in ribasso Rheinmetall AG a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Rheinmetall AG a Francoforte
Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta in perdita del 3,98% sui valori precedenti.
Condividi
```