UCapital24 lancia la sua intelligenza artificiale dedicata a economia e finanza

UCapital24

(Teleborsa) -, società tecnologica altamente innovativa nel settore Fintech e Media quotata su Euronext Growth Milan, comunica che, nell’ambito del proprio programma di sviluppo tecnologico, ha introdotto a partire dalla data odierna il sistema di intelligenza artificialeapplicato ai propri servizi offerti, inerenti ai settori dell’economia e della finanza.Tale introduzione, spiega una nota, rappresenta una soluzione tecnologica avanzata volta a facilitare l’accesso a dati finanziari ed economici, nonché a fornire analisi e previsioni basate su informazioni in tempo reale. L’introduzione del suddetto sistema ha, inoltre, l’obiettivo di consentire alla Società di operare in modo più efficiente, quale piattaforma integrata, idonea a favorire l’interconnessione tra investitori, imprese e professionisti, supportando gli utenti nelle attività di analisi e valutazione delle dinamiche di mercato., commenta: “UCapital24 si configura così come una delle prime realtà europee a integrare tecnologie di intelligenza artificiale nell’ambito finanziario. Questa integrazione rappresenta un. Siamo entusiasti di offrire ai nostri utenti un ambiente interattivo dove la finanza e l’economia possono essere esplorate in modo semplice e immediato".In aggiunta,, afferma: “L’intelligenza artificiale è destinata a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i dati finanziari. Con il nostro sistema AI,, aiutando i nostri utenti a prendere decisioni più informate e strategiche".