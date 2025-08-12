Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Performance infelice per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata dell'11 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.
L'esame di breve periodo dell'Eurostoxx 50 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5.370 e primo supporto individuato a 5.272. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5.468.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)