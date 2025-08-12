Milano 14:00
41.730 +0,35%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:00
9.132 +0,02%
Francoforte 14:00
23.964 -0,49%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 dell'11/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Performance infelice per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata dell'11 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

L'esame di breve periodo dell'Eurostoxx 50 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5.370 e primo supporto individuato a 5.272. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5.468.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
