Auto: nel Lazio età 11 anni e 8 mesi (+2,2%)

(Teleborsa) - Sempre più vecchio il parco circolante nel Lazio tanto che l'età media delle auto che viaggiano sulle strade della regione è arrivata a maggio 2025 a 11 anni e 8 mesi, il 2,2% in più rispetto ad un anno prima. Nonostante l’incremento, il Lazio è risultato essere la terza regione in Italia con le vetture più “giovani”. Lo rivela un'analisi di Facile.it.

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, nel Lazio, le auto più vecchie circolano a Rieti, dove a maggio 2025 l’età media era pari a ben 14 anni e 1 mese; seguite da quelle in provincia di Frosinone (13 anni e 7 mesi).

Continuando a scorrere la graduatoria regionale troviamo Viterbo (13 anni e 2 mesi) e Latina (12 anni e 10 mesi). Roma, invece, è risultata essere l’area del Lazio dove circolano le auto più “giovani” (11 anni e 5 mesi).
