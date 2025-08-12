Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 20:55
23.812 +1,21%
Dow Jones 20:55
44.440 +1,06%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dell'1,02% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 44.424,13 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli più importanti USA lievita dell'1,02% alle 19:30 e scambia in utile a 44.424,13 punti.
