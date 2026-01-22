Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:50
25.558 +0,91%
Dow Jones 19:50
49.502 +0,87%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dello 0,85% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 49.493,74 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli più importanti USA lievita dello 0,85% alle 19:30 e scambia in utile a 49.493,74 punti.
