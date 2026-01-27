Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Seduta in frazionale rialzo per il Dow Jones 30, che ha terminato gli scambi in aumento a 49.412,4.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49.720,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48.796,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50.644,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)