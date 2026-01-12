Milano 11:46
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio

Controllato progresso per il Dow Jones 30, che chiude in salita dello 0,48%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 49.679,7. Rischio di discesa fino a 49.152,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50.206,6.


