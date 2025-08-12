Fed, Barkin: nebbia si sta diradando, ben posizionati per adeguare politica monetaria

(Teleborsa) - "Negli ultimi mesi ho continuato a ripetere: "È davvero difficile guidare quando c'è nebbia". In un contesto di elevata incertezza sulle implicazioni dei cambiamenti nelle politiche governative, le aziende si sono fermate. Ma". Lo ha affermato, presidente della Federal Reserve Bank of Richmond, in un evento a Chicago."La legge fiscale è stata approvata. L'immigrazione netta è in calo. La deregolamentazione è in corso. Gli accordi tariffari sono in fase di definizione - ha spiegato - Il. Riconosco che la visibilità potrebbe essere ancora difficile nel settore sanitario, mentre si elaborano le recenti modifiche ai finanziamenti governativi"."Di recente, in un contesto di elevata incertezza, abbiamo assistito a un calo della spesa dei consumatori - ha sottolineato Barkin - Ma trovo conforto nelle dinamiche di fondo. La disoccupazione è bassa. I salari reali sono in aumento. Il valore degli asset è elevato. È difficile immaginare una contrazione sostenuta dei consumi in un contesto del genere. Quindi, cosa significa un consumatore solido, ma in difficoltà, nel contesto della strada che ci aspetta? Prevedo che".In merito alla politica monetaria, ha detto: "Avrete notato che, durante la nostra riunione di luglio, con il mercato del lavoro prossimo alla maggior parte delle stime di massima occupazione e un'inflazione superiore all'obiettivo, il FOMC ha continuato a mantenere il tasso a un livello moderatamente restrittivo. Potremmo assistere a pressioni sull'inflazione e potremmo anche assistere a pressioni sulla disoccupazione, ma l'equilibrio tra i due non è ancora chiaro. Con il continuo miglioramento della visibilità, siamo".