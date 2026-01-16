Fed, Bowman: banca centrale non dovrebbe escludere la possibilità di ulteriori tagli dei tassi

(Teleborsa) - La, ha dichiarato venerdì che, data la, è troppo presto perché i policymaker segnalino che iIntervenendo all'Outlook 26: The New England Economic Forum a Foxborough, Massachusetts, Bowman ha affermato che, anche dopodi un quarto di punto alla fine del 2025, la politica monetaria della Fed è ancora "moderatamente restrittiva".Bowman ha sostenuto che l', pur essendo elevata, sembra destinata a, mentre ilrischia disostanzialmente se l'economia dovesse rallentare. Con l'incombente rischio di un aumento della disoccupazione, la, ha affermato Bowman."In assenza di un netto e duraturo miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, dovremmo rimanere pronti ad adeguare la politica monetaria per avvicinarla alla neutralità", ha concluso Bowman. Ha aggiunto che la Fed dovrebbe anche evitare di insinuare che i tassi siano destinati a rimanere stabili per un periodo prolungato, un messaggio che, a suo dire, potrebbe insinuare erroneamente che la banca centrale non reagirà a un mercato del lavoro più debole.Gli operatori si aspettano in generale che la banca centrale. L'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed e alcuni funzionari ritengono che i tassi non siano più sufficientemente alti da contrastare con decisione gli aumenti dei prezzi, il che li rende diffidenti nei confronti di ulteriori tagli.Bowman ha espresso apertamente il suocon alcune delle decisioni politiche della Fed negli ultimi due anni. Nel settembre 2024, si espresse in disaccordo con un taglio dei tassi, affermando all'epoca di essere più preoccupata dei suoi colleghi per l'inflazione persistente. Si espresse anche in disaccordo con la decisione della Fed di mantenere i tassi invariati nel luglio 2025, sostenendo che un calo delle assunzioni giustificasse una mossa per ammortizzare il mercato del lavoro.