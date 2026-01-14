Fed, Bostic: "La sfida contro l'inflazione non è ancora vinta"

(Teleborsa) -, Presidente della Federal Reserve di Atlanta, ha lanciato un chiaro monito sulla traiettoria dellastatunitense: la guardia contro l'deve rimanere alta. Nonostante i progressi, Bostic ha infatti sottolineato che l'obiettivo del 2% resta ancora "piuttosto lontano".Bostic, prossimo al pensionamento all'inizio di quest'anno, ha espresso particolare preoccupazione per ladell'. Secondo il banchiere centrale, le politiche fiscali e fiscali implementate dall'amministrazione Trump lo scorso anno potrebbero fungere da volano per una crescita ulteriore nel 2026. "Con il procedere del 2026 l'economia probabilmente si rafforzerà," ha dichiarato Bostic. "Questo potrebbe esercitare una maggiore pressione al rialzo sui prezzi, ed è qualcosa che dobbiamo monitorare con attenzione."Di fronte a un'economia definita "straordinariamente resiliente", Bostic ha respinto l'ipotesi di un approccio passivo. La sua posizione è ferma: ladeve mantenere un orientamento restrittivo per evitare che lae itornino a correre in modo incontrollato.Bostic ha infine ammesso che il contesto attuale rende estremamente difficile elaborareprecise, aggiungendo che all'interno della Fed non ci si deve aspettare un consenso unanime su ogni questione di politica monetaria, riflettendo la complessità delle variabili in gioco tra spinte fiscali e stabilità dei prezzi.