Fed, Jefferson: "cautamente ottimista" sul 2026, ma frena sui tagli ai tassi

(Teleborsa) - Il Vicepresidente della Federal Reserve,, ha delineato uno scenario di "" per l'nel 2026. Intervenendo a un evento della Brookings Institution, Jefferson ha previsto una crescita leggermente superiore al trend, unin fase di stabilizzazione e un'pronta a riprendere la discesa verso l'obiettivo del 2%.Secondo il numero due della Fed, l'attualeè "ben posizionata" per rispondere a qualsiasi evoluzione economica. Questa posizione conferma l'orientamento della banca centrale verso una pausa nei tagli dei tassi, in attesa di dati più chiari su. "Ritengo che l'entità e la tempistica di ulteriori aggiustamenti al nostro tasso di riferimento debbano basarsi sui dati in arrivo, sull'evoluzione dell'outlook e sul bilancio dei rischi", ha affermato Jefferson.Nonostante l'ottimismo, Jefferson ha ammesso che "il progresso sullasi è arrestato nell'ultimo anno", con l'indicatore preferito dalla Fed che resta circa un punto percentuale sopra il target. Sul fronte dell'occupazione, ha descritto un mercato "sostanzialmente in equilibrio", caratterizzato da un contesto di "". Sebbene persistano rischi al ribasso, la sua previsione di base è che il tasso di disoccupazione, attualmente al 4,4%, rimanga "approssimativamente stabile per tutto l'anno".Un punto cruciale del discorso ha riguardato l'impatto dellasulla dinamica dei prezzi. Jefferson ha avvertito che, sebbene l'possa aumentare lanel lungo periodo, nel breve termine i massicci investimenti nel settore potrebbero avere l'effetto opposto. "Un aumento più immediato della domanda associata alle attività legate all'IA potrebbe far salire temporaneamente l'inflazione, in assenza di azioni di politica monetaria compensative", ha spiegato.