Fed, Musalem: "Politica monetaria equilibrata tra inflazione e occupazione"

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, Alberto Musalem
, ha dichiarato che i rischi legati all’inflazione stanno diminuendo e che i prezzi sono destinati a riavvicinarsi al target del 2% nel corso dell’anno. Intervenendo in un webcast di MNI, Musalem ha sottolineato che, dopo i tagli dei tassi effettuati lo scorso anno, la politica monetaria
si trova in una posizione equilibrata per rispondere sia ai rischi per la stabilità dei prezzi sia a quelli per l’occupazione.
Secondo il banchiere, i tassi si collocano ora intorno al livello neutrale, cioè quello che non stimola né frena l’economia, e non vi sarebbe particolare urgenza di ulteriori riduzioni finché l’inflazione resta sopra l’obiettivo. Il dato pubblicato oggi
dal Bureau of Labor Statistics
- un aumento del 2,6% dell’indice core dei prezzi al consumo su base annua, minimo degli ultimi quattro anni - è stato definito "incoraggiante".
La Fed sembra orientata a mantenere invariati i tassi nella riunione di fine gennaio, dopo aver tagliato complessivamente di 75 punti base, nel 2025. All’interno del FOMC
, tuttavia, permane una divisione
: alcuni funzionari insistono sulla necessità di concentrarsi sulla lotta all’inflazione, mentre altri spingono per ulteriori tagli per sostenere un mercato del lavoro in progressivo indebolimento.
Gli investitori, dal canto loro, attribuiscono scarse probabilità a un nuovo taglio imminente
, pur attendendosi due riduzioni da 25 punti base nel 2026. Le proiezioni ufficiali della Fed, aggiornate a dicembre, indicano un solo taglio previsto per quest’anno.