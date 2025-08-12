Francoforte: si concentrano le vendite su Bechtle

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Bechtle
, che presenta una flessione del 2,37% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bechtle
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bechtle
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,25 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)