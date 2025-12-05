Francoforte: giornata depressa per Bechtle

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Bechtle
, con una flessione dell'1,94%.
La tendenza ad una settimana di Bechtle
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Bechtle
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43,88 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 43,16. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44,6.
