Francoforte: positiva la giornata per Bechtle

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Bechtle
, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bechtle
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Bechtle
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 44,83 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 43,69. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 45,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)