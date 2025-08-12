Gaza, Meloni a premier Arabia: "Subito cessate il fuco. Preoccupano decisioni Israele"

(Teleborsa) - Gli ultimi sviluppi del conflitto a Gaza nonché i principali temi della collaborazione bilaterale sono stati i temi al centro della conversazione telefonica avvenuta oggi tra lae il"Con riferimento alla situazione a Gaza, – fa saperein una nota – i due leader hanno espressoche appaiono andare verso un'ulteriore escalation militare, sottolineando l'opportunità di giungere, senza ulteriori ritardi, alla cessazione delle ostilità per porre fine alla drammatica situazione umanitaria della Striscia e avviare la ricostruzione di Gaza". A Gaza – ha sottolineato– "il ruolo delle Nazioni arabe resta fondamentale".Nel concordare che "solo un processo politico verso una soluzione dei due Stati potrà condurre ad una pace giusta e di lungo periodo", Meloni – si legge nella nota – ha evidenziato, come già fatto ieri al presidente Abbas, "la necessità che Hamas rilasci immediatamente e incondizionatamente gli ostaggi e accetti di non poter avere un ruolo nel futuro della Striscia".Il– evidenzia Palazzo Chigi – ha infine costituito "l'occasione per riaffermare la comune volontà di approfondire la collaborazione bilaterale in tutti gli ambiti di comune interesse, a partire dalla piena attuazione del partenariato strategico tra Roma e Riad lanciato in occasione della visita della presidente del Consiglio ad Al-Ula nello scorso gennaio".