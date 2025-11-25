Francesco Ventura al Forum Italia–Arabia Saudita: “L’ingegneria italiana al fianco di Vision 2030”

(Teleborsa) - "Ilcon scenari internazionali sempre più ampi e dinamici. In questo contesto,". Lo ha dichiarato, Consigliere OICE e Amministratore Unico VDP, al Forum Italia–Arabia Saudita."La presenza di VDP con la società Abacus di Perugia alla missione organizzata dal Ministero Esteri, Ice e Oice a Ryad testimonia il nostro, un programma di sviluppo da, offrendo capacità ingegneristiche evolute e una cultura progettuale strutturata, da sempre punti di forza dell’ingegneria italiana.Per cogliere appieno queste opportunità - prosegue il Consigliere OICE e Amministratore Unico VDP - è fondamentale un: qualità, innovazione e competenze non bastano se non sostenute da un sistema Paese coordinato, capace di creare sinergie tra imprese, istituzioni e diplomazia economica. Solo così le aziende italiane potranno competere ad armi pari sui mercati globali e giocare un ruolo da protagoniste nei grandi progetti internazionali. L’Italia dispone di tutte le capacità necessarie per essere un partner strategico nello sviluppo infrastrutturale saudita. L’ingegneria italiana, forte della sua storia e della sua tensione costante verso l’innovazione,"Come OICE e come VDP ribadiamo il nostroe nel contribuire con professionalità e continuità alla realizzazione degli obiettivi di Vision 2030", conclude Ventura.