MERMEC e Blackshape: nuovi accordi strategici in Arabia Saudita e Australia

(Teleborsa) - In occasione delin corso a Riad, il(entrambi parte di Angel Holding) hanno ufficializzatovolti alla creazione di nuove sinergie conAlla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,, del General Manager Global Business Development del Gruppo MERMEC,, e del Director of the Strategic Management Office di Saudi Arabia Railways,nella, basata su intelligenza artificiale, BIM e gestione integrata dei meta-dati. Il progetto iniziera` con un pilot sulla tratta Dammam-Riyadh e conferira` a SAR la leadership territoriale in termini di gestione digitale e nella sicurezza dell’infrastruttura.Parallelamente, e` stato siglato unspecializzata nella progettazione e produzione di, e il. L’intesa, sottoscritta da, CEO di Blackshape e da Abdullah Abdel Hadi Al-Qahtani, Vice President del Gruppo Al- Qahtani, alla presenza del Presidente di Angel Holding,e dal Chairman of the Board del Gruppo Al-Qahtani,, avvia una nuova collaborazione commerciale nel settore aviazione."Questi accordi rappresentano un passo fondamentale nella nostra, rafforzano il nostro radicamento in Arabia Saudita e ci permettono di mettere a disposizione del Paese tecnologie e competenze ad alto valore aggiunto," ha dichiarato il. "Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di infrastrutture sempre piu` moderne, sicure e sostenibili, costruendo partnership di lungo periodo che favoriscano innovazione e crescita industriale condivisa."Inoltre, in occasione di AusRail 2025 (campionaria ferroviaria australiana), il Gruppo MERMEC ha sottoscritto un MoU con UGL Transport, che segna l’avvio di una. L’accordo unisce l’esperienza consolidata di UGL Transport nel materiale rotabile e nei sistemi ferroviari con le tecnologie leader di mercato di MERMEC nei settori della segnaletica e delle telecomunicazioni, coprendo l’intero spettro delle ferrovie suburbane, ad alta velocita` e merci.