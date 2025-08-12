New York: al centro degli acquisti Delta Air Lines

compagnia aerea americana

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,80%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 59,58 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 55,76. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 53,31 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)